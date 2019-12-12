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Вингер «Баварии» Коман получил надрыв капсулы коленного сустава

Вингер «Баварии» Коман получил надрыв капсулы коленного сустава
Футбол / Лига чемпионов 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман получил очередное повреждение в матче с «Тоттенхэмом» (3:1). На 14-й минуте француз открыл счёт в матче, однако спустя уже 13 минут был вынужден покинуть поле.

23-летний уроженец Парижа травмировал колено. Как сообщается в официальном «твиттере» команды, футболисту диагностирован надрыв капсулы коленного сустава. Вместе с тем Коман растянул сухожилие бицепса и подвернул коленный сустав. На колено будет наложена шина. О сроках восстановления француза не сообщается.

В текущем сезоне Коман провёл в футболке «Баварии» 20 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также он провёл 6 матчей и забил три гола за сборную Франции.

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