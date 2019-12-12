Кирьяков: непонятно, чего ждать от «Краснодара» — у команды нет стабильности

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от заключительного матча «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы. Подопечным Сергея Матвеева необходимо побеждать в выездном матче с «Хетафе» для выхода в плей-офф турнира.



«В этом сезоне вообще непонятно, чего ждать от «Краснодара», в том числе и на международной арене. Если раньше можно было хоть как-то прогнозировать их выступления, то сейчас это невозможно. У команды нет стабильности. Они могут выдать суперматч, а в следующей игре просто провалиться. С учетом того что только один исход выведет «быков» в плей-офф Лиги Европы, делать какие-то прогнозы крайне сложно», — цитирует Кирьякова «Известия».

Матч «Хетафе» — «Краснодар» начнётся сегодня в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.