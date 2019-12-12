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Фелиш и Пицци, забивавшие «Локо» и «Зениту», — в символической сборной тура в ЛЧ

Фелиш и Пицци, забивавшие «Локо» и «Зениту», — в символической сборной тура в ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Пресс-служба УЕФА назвала имена футболистов, попавших в символическую сборную 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, матчи которого были сыграны 10 и 11 декабря.

Команда недели в Лиге чемпионов: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Тимати Кастань («Аталанта»), Робин Гозенс («Аталанта»), Алехандро Гримальдо («Бенфика»), Аугусто Фелипе («Атлетико» Мадрид), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Пицци («Бенфика»), Жоау Фелиш («Атлетико» Мадрид), Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Аркадиуш Милик («Наполи»), Габриэл Жезус («Манчестер Сити»).

Фото доступно на странице УЕФА в «Твиттере».

Стоит отметить, что Пицци стал автором гола и результативной передачи в матче с «Зенитом», а Жоау Фелиш и Аугусто Фелипе забили по голу в матче с «Локомотивом».

Напомним, что московский «Локомотив» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 0:2. Питерский «Зенит» проиграл «Бенфике» — 0:3. Оба клуба завершили свои выступления в еврокубках.

Финт Жоау Фелиша в матче с «Локомотивом» — момент дня в Лиге чемпионов
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