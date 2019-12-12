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Финт Жоау Фелиша в матче с «Локомотивом» — момент дня в Лиге чемпионов

Финт Жоау Фелиша в матче с «Локомотивом» — момент дня в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» добыл убедительную победу над московским «Локомотивом» — 2:0. Встреча состоялась в столице Испании на стадионе «Ванда Метрополитано».

УЕФА моментом игрового дня признал эпизод из этого матча. Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш эффектным финтом обыграл польского полузащитника «Локомотива» Грегожа Крыховяка. Смещаясь с центра на фланг, юный португалец резко сменил направление движения, подыграв себе пяткой — опытный поляк остался не у дел.

Видео доступно в официальном «твиттере» Лиги чемпионов.

Напомним, ещё до матча с «Атлетико» «железнодорожники» лишились всяческих шансов на то, чтобы подняться выше четвёртого места в своём квартете.

Моментом дня предыдущего игрового дня Лиги чемпионов стал издевательский финт игрока «Бенфики» в матче с «Зенитом».

«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче заключительного тура Лиги чемпионов
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