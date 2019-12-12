Неймар: я счастлив в Париже

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар после выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов сказал, что на этот момент его всё устраивает в столице Франции.

«Я счастлив в Париже. Доволен, когда играю в футбол. Где бы ни находился, мне больше всего нравится выходить на поле. Чтобы быть довольным, мне нужны только две штанги, мяч и партнёры по команде.

Нам важно продолжить участие в Лиге чемпионов в феврале. Мне это тоже важно. В прошлом году мне не удалось помочь команде. Сейчас нам нужно думать о болельщиках и стараться изо всех сил», — цитирует Неймара RMC Sport.

Напомним, минувшим летом неоднократно сообщалось, что бразилец хочет вернуться в каталонскую «Барселону», за которую он выступал с 2013 по 2017 год, однако стороны не смогли договориться о трансфере.