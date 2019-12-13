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Берг: счёт 0:3 с «Хетафе» — это, конечно, очень плохо

Берг: счёт 0:3 с «Хетафе» — это, конечно, очень плохо
Футбол / Лига Европы 0

Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Хетафе» (0:3).

«У нас были шансы до 75-й минуты. Да, кроме одной подачи в первом тайме вспомнить стопроцентные моменты сложно, мы ожидали большего друг от друга и гораздо более приятного результата. Но 0:3 — это, конечно, очень плохо», — сказал Берг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Юрием Зотовым.

«Краснодар», набрав девять очков, финишировал на третьем месте в группе С и завершил выступления в еврокубках. В плей-офф вышли «Базель» (13) и «Хетафе» (12). «Трабзонспор» (1) завершил групповой этап на последнем, 4-м месте.

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