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Матвеев: после пропущенного гола «Краснодар» упустил инициативу и проиграл

Матвеев: после пропущенного гола «Краснодар» упустил инициативу и проиграл
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе» (0:3).

«Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра. Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как «Хетафе» играет в плотный футбол. После забитого мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол.

Все тянули время, даже мальчики, подающие мячи? Мне не делали замечания за то, что торопил мальчика. Да, я просил болблоя, чтобы он бросал мяч быстрее. Ощущение затяжки времени было.

Проблемы с вылетом в Испанию? Это всегда неприятно, если что-то выходит из графика. Не могу сказать, что это сыграло решающую роль. «Хетафе» — очень дисциплинированная команда. Мы не ожидали лёгкой прогулки. Понимали, что будет сложно. Вышли играть в двух форвардов. Понимали, что нужно побеждать.

Мы говорили, что нам бы хотелось подойти к перерыву в верхней части таблицы РПЛ, чтобы подождать возвращения травмированных и весной выглядеть чуть более интересно. Корректировки графика после вылета из ЛЕ? Одна ситуация, когда выходишь в плей-офф, другая — когда нет. Будет дополнительный сбор», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.

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