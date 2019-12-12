Матвеев: после пропущенного гола «Краснодар» упустил инициативу и проиграл

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Хетафе» (0:3).
«Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра. Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как «Хетафе» играет в плотный футбол. После забитого мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол.
Все тянули время, даже мальчики, подающие мячи? Мне не делали замечания за то, что торопил мальчика. Да, я просил болблоя, чтобы он бросал мяч быстрее. Ощущение затяжки времени было.
Проблемы с вылетом в Испанию? Это всегда неприятно, если что-то выходит из графика. Не могу сказать, что это сыграло решающую роль. «Хетафе» — очень дисциплинированная команда. Мы не ожидали лёгкой прогулки. Понимали, что будет сложно. Вышли играть в двух форвардов. Понимали, что нужно побеждать.
Мы говорили, что нам бы хотелось подойти к перерыву в верхней части таблицы РПЛ, чтобы подождать возвращения травмированных и весной выглядеть чуть более интересно. Корректировки графика после вылета из ЛЕ? Одна ситуация, когда выходишь в плей-офф, другая — когда нет. Будет дополнительный сбор», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Юрий Зотов.
- 12 декабря 2019
-
23:50
-
23:36
-
23:11
-
22:59
-
22:57
-
22:56
-
22:51
-
22:50
-
22:48
-
22:35
-
22:34
-
22:17
-
22:05
-
21:59
-
21:53
-
21:36
-
21:23
-
21:23
-
20:53
-
20:40
-
20:36
-
20:22
-
20:17
-
19:57
-
19:51
-
19:36
-
19:35
-
19:17
-
19:08
-
18:52
-
18:33
-
18:31
-
18:17
-
18:11
-
17:53