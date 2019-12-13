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«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч швейцарский арбитр Сандро Шерер. Ему ассистировали Стефан Де Алмейда и Беким Зогай.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 53-й минуте автором забитого мяча стал Эшли Янг с передачи Хуана Маты. Через несколько минут преимущество английского клуба увеличил Мэйсон Гринвуд. На 62-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Мата, который реализовал 11-метровый. Через пару минут четвёртый гол забил Грунвуд с передачи Маты.

В другом матче группы L «Партизан» разгромил «Астану» со счётом 4:1.

«Манчестер Юнайтед», набрав 13 очков, финишировал на первом месте в группе. «АЗ Алкмар» (9) вышел в плей-офф со второго места. «Партизан» (8) и «Астана» (3) завершили выступления в еврокубках.

Лига Европы. Группа L. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 0
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
1:0 Янг – 53'   2:0 Гринвуд – 58'   3:0 Мата – 62' (пен)   4:0 Гринвуд – 64'
Лига Европы. Группа L. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
4 : 1
Астана
Нур-Султан, Казахстан
1:0 Сума – 4'   2:0 Умар – 22'   3:0 Асано – 26'   4:0 Умар – 76'   4:1 Павлович – 79' (автогол)
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