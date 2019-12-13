«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживал матч швейцарский арбитр Сандро Шерер. Ему ассистировали Стефан Де Алмейда и Беким Зогай.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 53-й минуте автором забитого мяча стал Эшли Янг с передачи Хуана Маты. Через несколько минут преимущество английского клуба увеличил Мэйсон Гринвуд. На 62-й минуте счёт до крупного довёл Хуан Мата, который реализовал 11-метровый. Через пару минут четвёртый гол забил Грунвуд с передачи Маты.
В другом матче группы L «Партизан» разгромил «Астану» со счётом 4:1.
«Манчестер Юнайтед», набрав 13 очков, финишировал на первом месте в группе. «АЗ Алкмар» (9) вышел в плей-офф со второго места. «Партизан» (8) и «Астана» (3) завершили выступления в еврокубках.
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