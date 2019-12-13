Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Башакшехир» обыграл «Боруссию» М и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Башакшехир» обыграл «Боруссию» М и вышел в плей-офф Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в плей-офф. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему ассистировали Рауль Кабаньеро Мартинес и Иньиго Прието Лопес де Серайн.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Марку Тюрам, которому ассистировал Штефан Ляйнер. В концовке тайма турецкий клуб восстановил равновесие, отличился Ирфан Джан Кавечи с передачи Гаэля Клиши. Победу туркам принёс гол Энцо Кривелли на 90-й минуте.

В другом матче группы J «Рома» сыграла вничью с «Вольфсбергом» со счётом 2:2.

«Истанбул Башакшехир», набрав 10 очков, занял первое место в группе. «Рома» (9) вышла в плей-офф со 2-го места. «Боруссия» (8) и «Вольфсберг» (5) завершили выступления в еврокубках.

Лига Европы. Группа J. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Рома
Рим, Италия
Окончен
2 : 2
Вольфсберг
Вольфсберг, Австрия
1:0 Перотти – 7' (пен)   1:1 Флоренци – 10' (автогол)   2:1 Джеко – 19'   2:2 Вайссман – 63'
Лига Европы. Группа J. 6-й тур
12 декабря 2019, четверг. 23:00 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах, Германия
Окончен
1 : 2
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
1:0 Тюрам – 33'   1:1 Кавечи – 44'   1:2 Кривелли – 90'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019