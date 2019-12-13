«Башакшехир» обыграл «Боруссию» М и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Истанбул Башакшехир» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в плей-офф. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Ему ассистировали Рауль Кабаньеро Мартинес и Иньиго Прието Лопес де Серайн.
Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Марку Тюрам, которому ассистировал Штефан Ляйнер. В концовке тайма турецкий клуб восстановил равновесие, отличился Ирфан Джан Кавечи с передачи Гаэля Клиши. Победу туркам принёс гол Энцо Кривелли на 90-й минуте.
В другом матче группы J «Рома» сыграла вничью с «Вольфсбергом» со счётом 2:2.
«Истанбул Башакшехир», набрав 10 очков, занял первое место в группе. «Рома» (9) вышла в плей-офф со 2-го места. «Боруссия» (8) и «Вольфсберг» (5) завершили выступления в еврокубках.
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