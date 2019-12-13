Г. Иванов — о санкциях Гинеру: судьба матча решается непонятно как, а не на поле

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение комитета РФС по этике о трёхмесячном отстранении от футбольной деятельности президента ЦСКА Евгения Гинера.



«Не хочу комментировать решение комитета по этике, но я полностью поддерживаю Гинера, потому что ЦСКА борется за высокие места. Было очень много судейский ошибок против «армейцев». У него накипело, поэтому так высказался. Гинер неоднократно говорил про судейство, все про это говорили.



Гинер — один из лидеров нашего футбола, отстранять его от футбольной деятельности неправильно. Да, он сгустил краски, но он вкладывает деньги, многое сделал для футбола. Обидно, что судьба матча решается непонятно как, а не на футбольном поле. Нужно было ограничиться другим наказанием», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Гинер отстранён от футбола на три месяца и оштрафован на 1 миллион рублей