Гинер отстранён от футбола на три месяца и оштрафован на 1 миллион рублей

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отстранён от футбольной деятельности на три месяца и год условно. Также он оштрафован на 1 млн рублей. Такое решение приняла комиссия Российского футбольного союза по этике, рассматривавшая сегодня, 13 декабря, в Доме футбола слова Гинера в отношении работы арбитров в чемпионате России.
«Комитету по этике поступило письмо от Александра Алаева (генеральный секретарь РФС. — Прим. «Чемпионата»), в котором он просит рассмотреть высказывание члена исполкома РФС и председателя финансового комитета Евгения Гинера. Интервью Гинера в СМИ вызвало резонанс в стране, мне звонили руководители футбольных клубов и федераций. Его слова перехлестнули норму отношений между субъектами футбола, ведь Гинер и Егоров – субъекты футбола.
Запретить Гинеру осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на три месяца и условно на один год. Также оштрафовать на один миллион рублей. Он может обжаловать в апелляционном комитете это решение. Гинер присутствовал в начале заседания, высказал свою точку зрения по поводу его слов.
Решение касается деятельности и в клубе, и в финансовом комитете, и в исполкоме, и в бюро исполкома. Условное наказание значит, что если за этот период будут нарушения, то запрет продлится на год», — цитирует председателя комитета по этике РФС Семёна Андреева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, Гинер выступил с жёсткой критикой главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1, а представители «армейцев», включая главного тренера команды Виктора Гончаренко, остались недовольны работой бригады арбитров.
Сам Гончаренко ранее получил трёхматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра матча ЦСКА — «Краснодар».
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