Иванов: в этом году опытные судьи куда-то пропали. Нам не говорят, где они

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил недовольство работой судейского корпуса в текущем сезоне.

«Нам показалось, что был пенальти. Этот эпизод мы просмотрели несколько раз. Мы ждём, что в новом туре будут судить лучше. Судейство у нас не на высшем уровне, мы давно об этом говорим, а воз и ныне там. Никогда в жизни не было столько ошибок, как сейчас. В этом году опытные судьи куда-то пропали, нам же не говорят, где они. Нельзя вспомнить ни один тур без судейских ошибок, я говорю даже не про «Урал». От этого все уже устали. Конечно, болельщики «Спартака» могут говорить, что пенальти не было, но если наш игрок упал, якобы, симулируя, тогда ему должны были показать карточку», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.