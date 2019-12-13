В контракте Гвардиолы прописан пункт, по которому он может сам уйти из клуба

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может покинуть команду ближайшим летом. Как сообщает The Times, в контракте специалиста существует пункт о прекращении сотрудничества по желанию одной из сторон за 12 месяцев до окончания срока соглашения. Действующий контракт испанца истекает летом 2021 года.



Сообщается, что ни клуб, ни сам Гвардиола пока не выражали желания расторгать контракт. Если же это случится, то главными претендентами на его замену станут Маурисио Почеттино и Брендан Роджерс.



В настоящее время «Манчестер Сити» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 очков. В последних пяти матчах чемпионата Англии подопечные Гвардиолы победили лишь дважды.