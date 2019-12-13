Смертин: маты были для меня и Чеха неким базисом в изучении английского языка

Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин рассказал о дружбе со знаменитым голкипером лондонцев Петром Чехом.

«Да, Чех — самый умный из футболистов, с которыми я играл в «Челси». Мы с ним оба приехали из Франции, говорили между собой по-французски, поскольку тогда ещё ни он, ни я, не освоили английский. А ещё оба искали квартиры и пока жили в отеле.

Он был тогда молод, только начинал свою блистательную карьеру. А я, можно сказать, уже заканчивал. Играл Чех тогда ещё без шлема. Мы с ним сдружились, между нами было много общего, оба — из восточноевропейских стран.

Поначалу знали в основном нецензурные слова, да и это хорошо — это некий базис в изучении языка, над которым потом делаешь надстройку из уже более качественных и правильных стран. Он классный парень», — сказал Смертин в интервью YouTube-каналу «Маза Вишневского».