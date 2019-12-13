Смертин: маты были для меня и Чеха неким базисом в изучении английского языка

Бывший полузащитник «Челси» и сборной России Алексей Смертин рассказал о дружбе со знаменитым голкипером лондонцев Петром Чехом.
«Да, Чех — самый умный из футболистов, с которыми я играл в «Челси». Мы с ним оба приехали из Франции, говорили между собой по-французски, поскольку тогда ещё ни он, ни я, не освоили английский. А ещё оба искали квартиры и пока жили в отеле.
Он был тогда молод, только начинал свою блистательную карьеру. А я, можно сказать, уже заканчивал. Играл Чех тогда ещё без шлема. Мы с ним сдружились, между нами было много общего, оба — из восточноевропейских стран.
Поначалу знали в основном нецензурные слова, да и это хорошо — это некий базис в изучении языка, над которым потом делаешь надстройку из уже более качественных и правильных стран. Он классный парень», — сказал Смертин в интервью YouTube-каналу «Маза Вишневского».
- 13 декабря 2019
-
21:05
-
20:50
-
20:42
-
20:41
-
20:33
-
20:11
-
19:56
-
19:45
-
19:24
-
19:12
-
18:54
-
18:47
-
18:38
-
18:38
-
18:09
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:25
-
17:16
-
16:53
-
16:37
-
16:36
-
15:58
-
15:48
-
15:34
-
15:20
-
15:15
-
15:01
-
14:55
-
14:46
-
14:43
-
14:32
-
14:19
-
14:13