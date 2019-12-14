Фабрегас: Месси может доиграть до 40 лет
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о шестикратном обладателе «Золотого мяча» Лионеле Месси.
«Лео — игрок с очень жёстким менталитетом. Он будет продолжать играть до тех пор, пока захочет этого, пока будет видеть себя на поле. А если ещё и учитывать его уровень, то он вполне может доиграть до 40 лет.
Отлично помню тот день, когда Месси прибыл в «Ла Масию». Да, он мало болтал, но когда начиналась игра, его уже было не остановить», — цитирует 32-летнего футболиста Sport.es.
Напомним, Фабрегас и Месси играли в одной команде на протяжении трёх лет — испанец выступал за «Барселону» с 2011 по 2014 год.
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