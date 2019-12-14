«Челси» — «Борнмут»: прямая онлайн-трансляция начнётся 14 декабря в 18:00
Сегодня, 14 декабря, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги между «Челси» и «Борнмутом». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Помогать ему будут ассистенты Нил Дэвис и Дерек Итон. Резервный рефери – Даррен Бонд.
После 16 туров «Челси», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидирует «Ливерпуль», имеющий в активе 46 очков. Второе и третье место соответственно занимают «Лестер Сити» (38) и «Манчестер Сити» (32). «Борнмут», набрав 16 очков, располагается на 15-м месте.
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