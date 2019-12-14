Дубль Салаха принёс «Ливерпулю» победу в матче с «Уотфордом»

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Уотфорд». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Автором первого гола стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, отправивший мяч в ворота «Уотфорда» на 38-й минуте. В роли ассистента выступил форвард мерсисайдского клуба Садио Мане. Второй гол в концовке встречи, на 90-й минуте, также забил Салах. Таким образом, «Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в английской Премьер-лиге. Напомним, мерсисайдская команда на данный момент не потерпела ни одного поражения в чемпионате Англии сезона-2019/20.
«Ливерпуль» набрал 49 очков и занимает 1-е место в английской Премьер-лиге. «Уотфорд» (9) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входят «Лестер Сити» (38) и «Манчестер Сити» (32).
Видео победного гола доступно на «Чемпионате».
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