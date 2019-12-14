Уремович — лидер РПЛ по отборам

Защитник казанского «Рубина» Филип Уремович является лидером Российской Премьер-Лиги по отборам, сообщается в официальном «твиттере» РПЛ.

Уремович отобрал 70 мячей из 85, что составляет 82 процента. В первую пятёрку также вошли защитники Михаил Меркулов «Урал» (72%, 62/86), Дуглас Сантос «Зенит» (72%, 58/81), Джемал Табидзе «Уфа» (71%, 53/75) и Алексей Козлов «Ростов» (67%, 52/78).

Лидером российского национального чемпионата является петербургский «Зенит», который набрал 45 очков в 19 турах. В первую тройку входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).

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