Клопп: Салах забил из офсайда? Не слишком беспокоюсь об этом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал момент со вторым голом нападающего Мохамеда Салаха в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (2:0). Напомним, гол был засчитан после того, как главный арбитр матча посмотрел видеоповтор момента.



«Когда выигрываешь со счётом 2:0, не слишком беспокоитесь об этом. Честно говоря, я понятия не имел, был ли там офсайд или нет. Я больше не отмечаю голы, потому что теперь постоянно нужно ждать, когда подтвердят, что гол был чистым», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» набрал 49 очков и занимает 1-е место в английской Премьер-лиге. «Уотфорд» (9) — на последнем, 20-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входят «Лестер Сити» (38) и «Манчестер Сити» (32).