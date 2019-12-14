АЕК одержал победу в первом матче под руководством Карреры

В матче 14-го тура чемпионата Греции «Ксанти» принимал афинский АЕК. Встреча состоялась на стадионе «Шкода Ксанти Арена» в Ксанти и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 77-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему «Ксанти» Василису Фасидису. Через 7 минут полузащитник АЕКа Константинос Галанопулос забил единственный гол в этом матче.



АЕК набрал 24 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги. «Ксанти» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Олимпиакос».



Напомним, 8 декабря на пост главного тренера АЕКа был назначен итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак». Этот матч стал первым для афинской команды под руководством Карреры.