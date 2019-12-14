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АЕК одержал победу в первом матче под руководством Карреры

АЕК одержал победу в первом матче под руководством Карреры
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 14-го тура чемпионата Греции «Ксанти» принимал афинский АЕК. Встреча состоялась на стадионе «Шкода Ксанти Арена» в Ксанти и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 77-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку нападающему «Ксанти» Василису Фасидису. Через 7 минут полузащитник АЕКа Константинос Галанопулос забил единственный гол в этом матче.

АЕК набрал 24 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице греческой Суперлиги. «Ксанти» (19) — на 7-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Олимпиакос».

Напомним, 8 декабря на пост главного тренера АЕКа был назначен итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший «Спартак». Этот матч стал первым для афинской команды под руководством Карреры.

Греция - Суперлига. Суперлига. 14-й тур
14 декабря 2019, суббота. 21:00 МСК
Ксанти
Ксанти
Окончен
0 : 1
АЕК Афины
Афины
0:1 Галанопулос – 84'
Удаления: Фасидис – 77' / нет
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