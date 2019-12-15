Канте хочет покинуть «Челси» по окончании сезона

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте планирует сменить клуб по окончании сезона-2019/20. Приоретет француза — переход в мадридский «Реал», сообщает El Desmarque.

Канте выступает за «Челси» с июля 2016 года. Действующий контракт 28-летнего футболиста с лондонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

В нынешнем сезоне Н’Голо принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги. В его активе 3 забитых мяча. Хавбек также провёл 3 встречи в Лиге чемпионов и сыграл в матче за Суперкубок УЕФА.

«Челси», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 17 встречах команда Фрэнка Лэмпарда одержала 9 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».