Канте хочет покинуть «Челси» по окончании сезона
Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте планирует сменить клуб по окончании сезона-2019/20. Приоретет француза — переход в мадридский «Реал», сообщает El Desmarque.
Канте выступает за «Челси» с июля 2016 года. Действующий контракт 28-летнего футболиста с лондонцами рассчитан до 30 июня 2023 года.
В нынешнем сезоне Н’Голо принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги. В его активе 3 забитых мяча. Хавбек также провёл 3 встречи в Лиге чемпионов и сыграл в матче за Суперкубок УЕФА.
«Челси», набрав 29 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 17 встречах команда Фрэнка Лэмпарда одержала 9 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
Бывший агент Канте угрожал футболисту расправой
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