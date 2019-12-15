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«Торино» сыграл вничью с «Вероной», Ансальди оформил дубль

«Торино» сыграл вничью с «Вероной», Ансальди оформил дубль
Футбол / Италия 0

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Торино». Встреча состоялась на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась вничью со счётом 3:3.

Голы в составе «Торино» на счету нападающего Алехандро Беренгера и бывшего защитника казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Кристиана Ансальди, который в этой встрече отправил в ворота соперников два мяча. За «Верону» забили нападающие Муриуш Стемпиньски и Джампаоло Паццини, реализовавший 11-метровый удар, а также полузащитник Валерио Верре.

«Торино» набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 38 очков в 15 матчах.

Италия - Серия А. 16-й тур
15 декабря 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
3 : 3
Торино
Турин
0:1 Ансальди – 36'   0:2 Беренгер – 54'   0:3 Ансальди – 61'   1:3 Паццини – 69' (пен)   2:3 Верре – 76'   3:3 Стемпиньски – 84'
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