«Торино» сыграл вничью с «Вероной», Ансальди оформил дубль

В матче 16-го тура итальянской Серии А «Верона» принимала «Торино». Встреча состоялась на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» в Вероне и завершилась вничью со счётом 3:3.



Голы в составе «Торино» на счету нападающего Алехандро Беренгера и бывшего защитника казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Кристиана Ансальди, который в этой встрече отправил в ворота соперников два мяча. За «Верону» забили нападающие Муриуш Стемпиньски и Джампаоло Паццини, реализовавший 11-метровый удар, а также полузащитник Валерио Верре.



«Торино» набрал 21 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Верона» (19) — на 11-м месте. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 38 очков в 15 матчах.