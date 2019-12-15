Неуклюжий приём мяча в свои ворота Линделёфа — в обзоре матча «МЮ» — «Эвертон»

«Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Эвертоном» со счётом 1:1 в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол на 26-й минуте вывел вперёд гостей. Защитник хозяев Виктор Линделёф после подачи углового соперником оказался не готов к тому, что мяч перелетит всех игроков и упадёт ему в ноги, и отправил его в собственные ворота.
Во втором тайме на 77-й минуте «Манчестер Юнайтед» сравнял счёт. Вышедший на замену нападающий Мэйсон Гринвуд, получив на линии штрафной поперечную передачу от полузащитника Даниэля Джеймса, обработал мяч и точно пробил низом под ближнюю штангу.
Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Манчестер Юнайтед», набрав 25 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 6-е место, а «Эвертон» с 18 очками — 16-е.
- 15 декабря 2019
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