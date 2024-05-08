Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче в РПЛ с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Думаю, что больших изменений в составе у ЦСКА ждать не стоит. График сейчас стал немножко проще, есть время на восстановление. Я думаю, что Федотов знает состояние своих игроков и решит, насколько нужна ротация. Мы прекрасно знаем возможности армейцев, а они прекрасно знают нас», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Напомним, сине-бело-голубые сыграют с армейцами в субботу, 11 мая. Игру примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 по московскому времени. «Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.