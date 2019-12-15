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Мальдини — о переговорах с Ибрагимовичем: ситуация становится сложной

Мальдини — о переговорах с Ибрагимовичем: ситуация становится сложной
Футбол / Италия 0

Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал ход переговоров со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Ибрагимович, безусловно, является вариантом для нас, и мы продолжаем вести с ним переговоры. Но есть и другие варианты. Чем больше времени проходит, тем труднее становится. Он не играет с 28 октября, поэтому ситуация становится сложной. Мы открыты для всех талантливых игроков», — цитирует Мальдини Football Italia.

В завершившемся сезоне MLS Ибрагимович принял участие в 31 матче за «Лос-Анджелес Гэлакси». На его счету 31 забитый мяч и 8 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего года.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 85 матчах за клуб швед забил 56 мячей. С россонери он выиграл чемпионат и Суперкубок Италии.

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