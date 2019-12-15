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«АЗ Алкмар» обыграл «Аякс». Клубы делят 1-е место в Эредивизии

«АЗ Алкмар» обыграл «Аякс». Клубы делят 1-е место в Эредивизии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» обыграл «Аякс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Алкмаре на стадионе «АФАС». Обслуживал матч арбитр Данни Маккели. Ему ассистировали судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра.

Единственный гол был забит в концовке встречи. На 90-й минуте автором забитого мяча стал Мирон Боадю, которому ассистировал Фредрик Мидтше.

«АЗ Алкмар», набрав 41 очко, остался на втором месте в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Аякс» (41) — на 1-м месте.

Турнирная таблица чемпионата Нидерландов сезона-2019/20

В следующем туре «Аякс» на своём поле сыграет с «АДО Ден Хааг». Матч состоится 22 декабря. «АЗ Алкмар» на выезде встретится со «Спартой» (21 декабря).

Нидерланды - Эредивизия. Эредивизия. 17-й тур
15 декабря 2019, воскресенье. 18:45 МСК
АЗ Алкмар
Алкмар
Окончен
1 : 0
Аякс
Амстердам
1:0 Боадю – 90'
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