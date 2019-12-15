«АЗ Алкмар» обыграл «Аякс». Клубы делят 1-е место в Эредивизии
В матче 17-го тура чемпионата Нидерландов «АЗ Алкмар» обыграл «Аякс» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Алкмаре на стадионе «АФАС». Обслуживал матч арбитр Данни Маккели. Ему ассистировали судьи на линиях Марио Дикс и Хессел Стегстра.
Единственный гол был забит в концовке встречи. На 90-й минуте автором забитого мяча стал Мирон Боадю, которому ассистировал Фредрик Мидтше.
«АЗ Алкмар», набрав 41 очко, остался на втором месте в турнирной таблице голландского национального чемпионата. «Аякс» (41) — на 1-м месте.
Турнирная таблица чемпионата Нидерландов сезона-2019/20
В следующем туре «Аякс» на своём поле сыграет с «АДО Ден Хааг». Матч состоится 22 декабря. «АЗ Алкмар» на выезде встретится со «Спартой» (21 декабря).
- 15 декабря 2019
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