«Валенсия» — «Реал»: составы команд на матч 17-го тура Примеры
Стали известны стартовые составы «Валенсии» и «Реала» на матч 17-го тура чемпионата Испании. Встреча состоится сегодня, 15 декабря. Начало матча — в 23:00 мск.
«Валенсия»: Доменек, Коста, Гарай, Паулиста, Гайя, Солер, Парехо, Коклен, Торрес, Васс, Родриго.
Запасные: Риверо, Вальехо, Диахаби, Кондогбия, Коррейя, Собрино, Хауме.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Кроос, Модрич, Вальверде, Иско, Родриго, Бензема.
Запасные: Ареола, Милитао, Бэйл, Каземиро, Йович, Одриосола, Винисиус Жуниор.
Матч «Валенсия» — «Реал» состоится в Валенсии на стадионе «Месталья». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия» — «Реал». Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом.
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