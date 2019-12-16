Гиггз: Марсьяль всё время выглядит вялым и апатичным

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о нападающем «красных дьяволов» Антони Марсьяле.
«Он талантливый и хороший парень, но проблема в том, что он всё время выглядит вялым и апатичным. Он смотрится непринуждённо, как будто его ничего не беспокоит. Когда он делает фантастические вещи на поле, вы говорите, что это естественно. Но когда это не так, вы думаете: он не бежит, не старается, недостаточно усердно работает.
Поэтому, на мой взгляд, он должен изо всех сил работать. Он не выглядит так, будто работает до седьмого пота», — приводит слова Гиггза Goal.com.
Марсьяль выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. В нынешнем сезоне французский форвард принял участие в 11 матчах АПЛ, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
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