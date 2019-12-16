Ширер: «Арсенал» настолько плох в обороне, что в это просто невозможно поверить

Бывший футболист сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о проблемах «Арсенала» после поражения «канониров» от «Манчестер Сити» в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (0:3).



«Главная проблема «Арсенала» – это селекция. Они настолько плохи в обороне, что в это просто невозможно поверить. В атаке у них всё в порядке, потому что в составе есть Обамеянг и Ляказетт. Но если говорить о качестве защитников и полузащитников, то в этом они значительно отстают от топ-клубов. «Арсенал» потратил € 80 млн на Пепе, зная о проблемах в обороне. В этом нет никакого смысла. Конечно, свою роль сыграл Косельни, который внезапно захотел уйти прямо перед закрытием летнего трансферного окна, но лондонцы начали испытывать проблемы с защитой ещё задолго до этого.



Лёгкость, с которой «Манчестер Сити» переиграл «Арсенал», показывает, что «канониры» очень далеки от своих прежних позиций – как и от тех позиций, которые они хотели бы занимать в будущем. Для возвращения клубу потребуется много времени и вложений. Я бы сказал, что «Арсеналу» нужно минимум два или три года и много денег», — написал Ширер в своей колонке в The Sun.

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