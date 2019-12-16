Гордюшенко: надеюсь начать свой сезон в команде, где смогу играть

Полузащитник ЦСКА Астемир Гордюшенко рассказал, почему не смог перейти в другой клуб в летнее трансферное окно, и поделился планами на будущее.

«Почему я сменил клуб летом? Было несколько вариантов, в том числе в Премьер-Лиге, но, к сожалению, они не срослись. Один из вариантов отпал буквально в последние дни трансферного окна. Не люблю заранее говорить о том, смогу ли найти команду в зимнее трансферное окно. Тем более у меня уже были ситуации, когда переход срывался в самый последний момент. Надеюсь, что вторую часть сезона начну в команде, где смогу играть, потому что в моём возрасте это самое важное», — приводит слова Гордюшенко Bobsoccer.

Контракт футболиста с московским клубом действителен до лета 2020 года.