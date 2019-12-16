Лига 1 переписала первый гол Паредеса за «ПСЖ» на Неймара

Гол аргентинского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (4:0) переписан на бразильского форварда парижан Неймара, сообщается на официальном сайте Лиги 1.

Было установлено, что мяч после удара Паредеса задел ногу Неймара и лишь после этого оказался в сетке. Таким образом, автором гола официально назван бразилец, а Паредес лишён первого забитого мяча в составе французского клуба.

Паредес перешёл в «ПСЖ» из петербургского «Зенита» в январе 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн.



«ПСЖ», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отрыв парижан от ближайшего преследователя составляет семь очков.