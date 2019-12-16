Источник: Марсело не сыграет с «Барселоной»

Защитник «Реала» Марсело не сыграет в перенесённом матче 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной». Об этом сообщает Marca.

Ранее была информация, что участие бразильского защитника под вопросом, но в итоге игрок пропустит матч с «Барселоной». Футболисты, которые участвовали в матче с «Валенсией», тренировались не в полную силу, в то время как не участвовавшие в матче игроки проводили полноценную тренировку. Среди этих футболистов не оказалось Марсело, что говорит о том, что он не восстановился полностью от травмы и пропустит поединок «Реала» в среду. Однако, как утверждает источник, в матче сможет принять участие полузащитник Каземиро.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск. Команда из Мадрида делит с «Барселоной» первое место, набрав 35 очков в 16 матчах чемпионата.



