В «ПСЖ» высказались о желании Мбаппе сыграть на Олимпиаде-202

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о желании нападающего команды Килиана Мбаппе сыграть на Олимпийских играх в Токио.
«Мы должны следить за своим футболистом, защищать его и не подвергать опасности. Такой игрок, как Мбаппе, должен был защищён. Ему нужен отдых. Мы спокойно переговорим с федерацией футбола Франции. Мы рассмотрим все аспекты. У нас открытые отношения с президентом федерации Ле Грэ, поэтому, конечно, мы поговорим об этом. Но нам будет сложно прийти к соглашению, так как график матчей очень насыщенный. В сезоне слишком много матчей. Мы видим последствия в виде травм игроков», — приводит слова Леонардо Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.
Напомним, Мбаппе выступит на чемпионате Европы 2020 года в составе национальной команды Франции. Евро-2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля. Футбольный олимпийский турнир состоится с 22 июля по 8 августа.
- 16 декабря 2019
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