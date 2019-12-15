Президент Федерации футбола Франции обсудит с «ПСЖ» участие Мбаппе в Олимпиаде

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэт обсудит с представителями «Пари Сен-Жермен» участие нападающего Килиана Мбаппе в Олимпийских играх в Токио, Япония, сообщает AFP.



По информации источника, Ле Грэт обсудит этот вопрос с представителями парижского клуба в ближайшие дни, а затем пообщается и с Мбаппе. Ранее 20-летний французский форвард изъявил желание принять участие в Олимпиаде.



Напомним, Мбаппе выступит на чемпионате Европы 2020 года в составе национальной команды Франции. Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отметил, что выступление Мбаппе на Олимпийских играх зависит только от желания футболиста, однако «ПСЖ» может выступить против таких нагрузок для своего форварда.

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