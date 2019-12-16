Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Мирзова в «Арсенал»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова, прокомментировал информацию, что игрока может арендовать тульский «Арсенал».
«Это полный бред. Сейчас Резиуан в отпуске, а по окончании его начнёт подготовку ко второй части чемпионата в составе «Спартака». Могу сказать только одно: не нужно распространять чушь», — сказал агент игрока в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Мирзов перешёл в московский «Спартак» из «Ростова» летом 2019 года. В минувшем сезоне хавбек выступал в составе тульского «Арсенала» на правах аренды. В текущем сезоне Мирзов принял участие в 12 матчах российского чемпионата, на его счету одна результативная передача.
- 16 декабря 2019
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