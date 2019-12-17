Федецкий: Зозуля хочет, чтобы война на Украине наконец закончилась и воцарился мир

Бывший защитник сборной Украины Артём Федецкий поддержал своего соотечественника, форварда «Альбасете» Романа Зозулю, которого оскорбили болельщики «Райо Вальекано» в матче 20-го тура Сегунды.

«Роман — настоящий украинский патриот. Он придерживается такой же позиции, как и я. Он хочет, чтобы война на Украине наконец закончилась и воцарился мир.

Таких патриотов, как Роман, надо поискать. Он любит свою страну. Он всегда помогал украинским солдатам, и я уверен, он продолжит это делать.

Россия совершила акт агрессии на нашей территории. Она оккупировала и взяла под контроль Донбасс, аннексировала Крым.

Мы не понимаем критику. Он всегда придерживался этой позиции. Он не изменился. Он истинный украинец», — приводит слова Федецкого El Digital de Albacete.

Напомним, в ходе первого тайма болельщики хозяев скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.