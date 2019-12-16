Президент Украины — Зозуле: мы с тобой. Жму руку

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку украинскому нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, которого оскорбили болельщики «Райо Вальекано» в матче 20-го тура Сегунды.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!



Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.



Мы с тобой! Жму руку!» — написал Зеленский на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Напомним, в ходе первого тайма болельщики хозяев скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.