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Президент Украины — Зозуле: мы с тобой. Жму руку

Президент Украины — Зозуле: мы с тобой. Жму руку
Футбол / Испания 0

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку украинскому нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, которого оскорбили болельщики «Райо Вальекано» в матче 20-го тура Сегунды.

«Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!

Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.

Мы с тобой! Жму руку!» — написал Зеленский на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Напомним, в ходе первого тайма болельщики хозяев скандировали: «Зозуля, ты нацист». Из-за инцидента главный арбитр встречи остановил матч на несколько минут. По стадиону объявили, что в случае повторения скандирований игра будет прекращена.

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