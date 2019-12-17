Салихамиджич: «Челси» — привлекательный жребий для «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал итоги жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Действующим чемпионам Германии предстоит встретиться с лондонским «Челси».

«В составе «Челси» на поле выходят много молодых футболистов. Они играют очень хорошо. Это привлекательный жребий. И, конечно же, это задача, с которой мы хотим справиться. Это сложный соперник, но с нашей командой мы ставим перед собой цель непременно выйти в четвертьфинал», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба «Баварии».

«Бавария» заняла первое место в группе с «Тоттенхэм Хотспур», «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой». В свою очередь «Челси» финишировал вторым в квартете с «Валенсией», «Аяксом» и «Лиллем».