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«Реал» объявил заявку на матч с «Барселоной»

«Реал» объявил заявку на матч с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» огласил список из 19 футболистов, которые могут сыграть в перенесённом матче 10-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

Участия в матче не примут защитник Марсело, полузащитник Хамес Родригес и нападающий Эден Азар.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареола, Диего Альтубе.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Гарет Бэйл.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится завтра, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».

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