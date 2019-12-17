Зидан: «Реал» знает, что за футболист Месси, но у нас есть своё оружие
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о предстоящей встрече с «Барселоной» и её капитаном нападающим Лионелем Месси в перенесённом матче 10-го тура испанской Примеры.
«Как контролировать Месси, когда он в своей лучшей форме? Нас ждёт футбольный матч, в котором команды будут играть 11 на 11. Мы знаем, с кем нам предстоит встретиться и какой у них есть футболист в лице Месси, но у нас есть своё оружие. Мы хотим удачно выступить в завтрашнем матче», — приводит слова Зидана AS.
Матч «Барселоны» и «Реала» состоится завтра, 18 декабря. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
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