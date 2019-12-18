Оздоев: у нас не любят хвалить своих, а я в детстве болел за всех наших

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выразил мнение, что успехи российских футболистов на родине не ценят по достоинству.
«Обыграли Шотландию на выезде со сборной. Все сказали: «Ой, Шотландия не та. Казахстан впереди, который шотландцев прибил 3:0. Вот там посмотрим». Обыграли Казахстан: «Ну, Казахстан всегда Казахстан. Вот впереди Шотландия дома, они вам покажут». Обыграли их 4:0: «Ну нет, всё равно не та команда. Проверка будет с Кипром на выезде, вот это команда». Обыграли Кипр 5:0: «Нет, всё-таки слабая команда, ерунда».
У нас не любят хвалить своих. И я не могу понять почему. В такие моменты вспоминаю детство. Для меня не было и нет разницы, какая команда играет в еврокубках. Они все наши. В детстве я болел за «Реал», но, когда наши команды играли в Европе, я душой болел за всех. Когда у тебя на телевизоре три канала — ОРТ, РТР и НТВ — и ты видишь на НТВ посреди недели матч нашей команды в Европе… Ох, это фантастика. Я сидел до глубокой ночи и болел», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 18 декабря 2019
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
09:49
-
09:46
-
09:36
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:22
-
05:20
-
05:13
-
03:48
-
03:16
-
02:45
-
01:58
-
01:26
-
00:55
-
00:38
-
00:23
-
00:22
-
00:17
-
00:07
- 17 декабря 2019
-
23:45
-
23:25
-
23:15
-
23:03
-
22:47
-
22:46
-
22:31
-
22:20