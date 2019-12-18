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Оздоев: у нас не любят хвалить своих, а я в детстве болел за всех наших

Оздоев: у нас не любят хвалить своих, а я в детстве болел за всех наших
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев выразил мнение, что успехи российских футболистов на родине не ценят по достоинству.

«Обыграли Шотландию на выезде со сборной. Все сказали: «Ой, Шотландия не та. Казахстан впереди, который шотландцев прибил 3:0. Вот там посмотрим». Обыграли Казахстан: «Ну, Казахстан всегда Казахстан. Вот впереди Шотландия дома, они вам покажут». Обыграли их 4:0: «Ну нет, всё равно не та команда. Проверка будет с Кипром на выезде, вот это команда». Обыграли Кипр 5:0: «Нет, всё-таки слабая команда, ерунда».

У нас не любят хвалить своих. И я не могу понять почему. В такие моменты вспоминаю детство. Для меня не было и нет разницы, какая команда играет в еврокубках. Они все наши. В детстве я болел за «Реал», но, когда наши команды играли в Европе, я душой болел за всех. Когда у тебя на телевизоре три канала — ОРТ, РТР и НТВ — и ты видишь на НТВ посреди недели матч нашей команды в Европе… Ох, это фантастика. Я сидел до глубокой ночи и болел», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Интервью с Оздоевым: про секреты Черчесова, осознание Кокорина и слова, сказанные Дзюбе
А также про лучший год в карьере полузащитника «Зенита» и сборной России.
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