Интервью с Оздоевым: про секреты Черчесова, осознание Кокорина и слова, сказанные Дзюбе

Магомед Оздоев – главное возрождение 2019 года. За год полузащитник «Зенита» превратился из заядлого скамеечника в ключевого игрока питерского клуба и сборной. В интервью Оздоев рассказал о неудаче в Лиге чемпионов, неумении болельщиков хвалить российские клубы и многом другом.



— Я и сам чувствую, что 2019-й – лучший год в карьере, — говорит Оздоев. — Я стал чемпионом, играю в лучшем клубе страны. Когда получаешь удовольствие от игры, это лучшее чувство.

Оздоев снова отпраздновал гол необычным жестом. Мы узнали его значение Иероглифы, луна, ушу…

— Был разговор с Семаком в январе-феврале, который всё изменил?

— Сергей Богданович сказал, что я остаюсь в команде и жду своего шанса. Удалось им воспользоваться.



— Как не сломаться в моменты, когда не играешь?

— Нужно быть профессионалом своего дела. Надо понять, что ты не обычный человек, который может обижаться из-за того, что не играешь. Ты должен тренироваться и всегда быть готовым, чтобы помочь команде. Это не индивидуальный вид спорта, где можно сказать: «Друзья, сегодня не хочу тренироваться, а завтра вот буду». В футболе нельзя опускать руки. Если дашь слабину, жизнь бьёт очень сильно. Жизнь нам наносит самые сильные удары. Поэтому в футболе я никогда не опускал рук.

О борьбе за чемпионство и матче со «Спартаком»

— Вы уверены в чемпионстве «Зенита»?

— Надо двигаться от матча к матчу, как мы и делали всё время. Думаю, к концу чемпионата закроем все разговоры о чемпионстве.



— Даже «Динамо», которое до игры с «Зенитом» выдало беспроигрышную серию, вы разгромили. Сами ожидали, что команда без вас так легко справится с бело-голубыми?

— Против таких команд играть приятно, потому что они раскрываются, играют в атаку. Они едут в Питер играть в футбол, а не стоять в обороне. Приятно, что «Динамо» начало подниматься. Это большой клуб, такие команды нужны РПЛ. Было обидно наблюдать, когда они были в низу таблицы.



— Матч с «Динамо» вы пропускали из-за удаления в игре со «Спартаком». Оно было заслуженным?

— Умышленно я там точно не играл. Я в тот момент Ларссона не почувствовал. Там и удара не было с моей стороны, даже игроки «Спартака» сказали, что на вторую жёлтую карточку это не тянуло. Но я не спорил, судья принял такое решение.

Магомед Оздоев, Эсекьель Понсе и Наиль Умяров Фото: РИА Новости

— Перед Барриосом не извинялись? Ведь он после этого остался единственным опорником.

— Нет. Сказал всем, что я наоборот придал команде эмоции (смеётся).



— Все обсуждали ещё один спорный момент с вашим участием. Многие спорят, был ли фол с вашей стороны в борьбе с Айртоном в штрафной площади в начале второго тайма. Геннадий Орлов вот сказал, что это пенальти.

— Я плечо в плечо убрал игрока, был первый на мяче. Пенальти ставят, когда игрок прокидывает мяч, а ты его сносишь, но ногами. А я плечом убрал игрока.



— По поводу единственного гола в том матче тоже были вопросы. Говорили, что Дзюба фолил.

— 100-процентный гол. Когда VAR начал просматривать этот момент, Иванович сказал: «Наверное, не засчитают». Он сам не видел момент, но так как включили VAR, подумал так. А я ему сказал: «Ива, ты чего? Сто процентов засчитают, вот увидишь». Не было такого, чтобы Дзюба откидывал Кутепова руками. Обычная борьба.

Об акции фанатов и оскорблениях Дзюбы

Фанатская голуновщина. Власти и полиции уже не верят Операция по защите Дзюбы провалена. Пришло время протеста.

— Так как матч с «Динамо» вы смотрели с трибуны, то видели акцию фанатов…

— Думаю, на поле это тоже каждый игрок увидел.



— Рауш сказал, что не обратил внимания.

— Может, потому что говорил про фанатов «Динамо», они высоко сидели.



— Как оцените эту акцию?

— Моя позиция: перед тем как что-то высказать, я должен знать полную картину ситуации.



— Суть в том, что фанаты выступают против того, что органы правопорядка массово задерживали московских болельщиков в Питере. Что одного из заводящих «Спартака» оштрафовали и лишили права посещать матчи на 1,5 года. Всё это объясняется оскорбительными кричалками.

— Кричалки я вот слышал во время матча в Сан-Марино. Вы считаете такие кричалки – это нормально? Это безобразие. Если ты приходишь на матч и не любишь какого-то игрока или команду, то высказывайся в нормальной форме. На матч приходит огромное количество детей, женщин и пожилых людей. Футбольный матч – это праздник для людей. Вне зависимости от того, какая команда играет. Я играл в «Локомотиве», когда весь матч скандировали грязные слова в адрес руководства клуба. Считал и всегда буду считать, что это некрасиво. Мат в любой форме неприемлем в нашей жизни.

Заводящего «Спартака» везут из Москвы в Петербург. Это слепая охота Хватать без разбора – вот тактика полиции по «делу Дзюбы».

— Можно сказать, что вся нынешняя ситуация началась из-за этих кричалок?

— Это была ужасно неприятная ситуация для всей команды. Причём эти люди не сказали ни одного слова в поддержку России. В поддержку команды кричали другие люди, которые сидели на этой же трибуне, но находились слева. Слева были девушки, молодые парни, дети, приехали семьи. Они нас поддерживали. При этом своими зарядами они пытались ещё и перекричать весь тот мат, который доносился с правой стороны. Это ненормальная ситуация, ведь играет сборная страны.

— Что сказали Дзюбе после той игры?

— Мы с ним хорошо общаемся. Я ему сказал, что не стоит из-за этого заводиться. Жизнь течёт, есть люди, которые тебя не любят. Надо это принимать. Хотя всем было неприятно слышать это. Нет разницы, про кого были эти кричалки – мы одна команда. А тут это было в сторону нашего капитана. Это несправедливо и некрасиво.

Магомед Оздоев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О Лиге чемпионов и неумении российских болельщиков хвалить своих

— Что случилось с «Зенитом» в Португалии? Это провал? Ведь всё было хорошо до последнего матча.

— Я бы не стал называть наше выступление провалом. Группа была относительно ровная, набрали схожие очки, просто кому-то повезло больше, кому-то меньше.



— Группа ровная, но и тяжёлой по сравнению со многими другими её не назовёшь.

— Это всего лишь разговоры. У меня на все три команды из группы были оповещения на телефоне, я за ними слежу, приходят все уведомления о голах и результатах. «Бенфика» идёт на первом месте в Португалии, перед игрой с нами в чемпионате закинули сопернику четвёрку, «Лион» в последнем матче перед шестым туром ЛЧ тоже четыре отгрузил. У нас была сильная группа, как и у «Локомотива». Когда «Локомотив» обыграл «Байер», я сказал, что «Байер» поборется за выход из группы. Немцы просто набрали форму. Плюс им в Германии и не повезло, нельзя сказать, что они были хуже «Локо». Гиля спасал в некоторых моментах. Но в таких группах интересно и приятно играть. У нас же сейчас везде кричат, что наши соперники всегда слабые, если мы их обыгрываем.

45 минут ужаса. «Зенит» разгромлен в Португалии и с позором выкинут из ЛЧ Не помог даже «Лейпциг», на который была единственная надежда.

— Приведите пример.

— Пожалуйста. Обыграли Шотландию на выезде со сборной. Все сказали: «Ой, Шотландия не та. Казахстан впереди, который шотландцев прибил 3:0. Вот там посмотрим». Обыграли Казахстан: «Ну, Казахстан – всегда Казахстан. Вот впереди Шотландия дома, они вам покажут». Обыграли их 4:0: «Ну нет, всё равно не та команда. Проверка будет с Кипром на выезде, вот это команда». Обыграли Кипр 5:0: «Нет, всё-таки слабая команда, ерунда».



— Почему так происходит?

— У нас не любят хвалить своих. И я не могу понять почему. В такие моменты вспоминаю детство.



— Что именно?

— Для меня не было и нет разницы, какая команда играет в еврокубках. Они все наши. В детстве я болел за «Реал», но, когда наши команды играли в Европе, я душой болел за всех. Когда у тебя на телевизоре три канала — ОРТ, РТР и НТВ — и ты видишь на НТВ посреди недели матч нашей команды в Европе… Ох, это фантастика. Я сидел до глубокой ночи и болел.

— За поражение от Бельгии многие тоже начали ругать. Не по делу?

— Бельгия не просто так идёт на первом месте в рейтинге ФИФА. Просто уровень Бельгии выше, это все понимают. Хоть и со всеми можно играть.



— В чём наш шанс с Бельгией на чемпионате Европы? Надо сыграть, как с Испанией на чемпионате мира — от обороны?

— Вы видели, как французы играли в полуфинале против Бельгии на чемпионате мира?



— Немножко от обороны.

— Немножко? Там Жиру и Гризманн стояли возле Льориса! Французы играли вторым номером весь матч против Бельгии. Зато они стали чемпионами мира. Никого не волнует, как ты играл, – есть результат. У Бельгии фантастический подбор футболистов. Могу их сравнить с Францией, в которой были Зидан, Анри.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О секрете Черчесова и состоянии Кокорина

— В чём секрет Черчесова?

— В отличной работе тренерского штаба. У него он очень сильный. К тому же Черчесов очень крутой мотиватор. Он всё объясняет, говорит правильные вещи, правильно готовит сборную. Ведь у нас не так много времени на всё. В «Зените» мы каждый день и знаем, что Семак скажет и как: спокойно и размеренно. А в сборной нужно прямо сейчас и сегодня. Ты приезжаешь и через два дня должен быть готов. Всё очень быстро, поэтому очень важно находить нужные слова и правильно готовить ребят. Станислав Саламович и Сергей Богданович оба это умеют.



— Не могу не спросить по одного вашего партнёра. Как там Саша Кокорин?

— Великолепно.



— Чувствуется, что он столько пропустил?

— Уровень у него всегда был в порядке. А я всегда считал его хорошим игроком и парнем, вне зависимости от всех этих событий. Все допускают ошибки. Он прекрасно понял, что он совершил. Понял, что сделал больно, в первую очередь не себе, а близким. Супруга, ребёнок, родители – они его ждали. Он это ощутил. А понимать то, что произошло, и двигаться после этого дальше – это самое главное в жизни.