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«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Аль-Хиляль»

«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Аль-Хиляль»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Фламенго» играл с клубом «Аль-Хиляль». Встреча прошла на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе и завершилась победой бразильской команды со счётом 3:1.

На 18-й минуте счёт в матче открыл полузащитник клуба «Аль-Хиляль» Салем Аль-Доссари. В начале второго тайма, на 49-й минуте, хавбек «Фламенго» Хиорхьян де Арраскаета сравнял счёт. На 78-й минуте нападающий Бруно Энрике вывел бразильскую команду вперёд в счёте. Через 4 минуты защитник клуба «Аль-Хиляль» Али Аль-Булайхи отправил мяч в собственные ворота и установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира. Соперником бразильской команды станет победитель пары «Ливерпуль» — «Монтеррей».

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала
17 декабря 2019, вторник. 20:30 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
0:1 Аль-Доссари – 18'   1:1 Арраскаета – 49'   2:1 Энрике – 78'   3:1 Аль-Булайхи – 82' (автогол)
Удаления: нет / Каррильо – 83'
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