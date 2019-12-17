«Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Аль-Хиляль»

В матче 1/2 финала клубного чемпионата мира «Фламенго» играл с клубом «Аль-Хиляль». Встреча прошла на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе и завершилась победой бразильской команды со счётом 3:1.



На 18-й минуте счёт в матче открыл полузащитник клуба «Аль-Хиляль» Салем Аль-Доссари. В начале второго тайма, на 49-й минуте, хавбек «Фламенго» Хиорхьян де Арраскаета сравнял счёт. На 78-й минуте нападающий Бруно Энрике вывел бразильскую команду вперёд в счёте. Через 4 минуты защитник клуба «Аль-Хиляль» Али Аль-Булайхи отправил мяч в собственные ворота и установил итоговый счёт встречи.



Таким образом, «Фламенго» вышел в финал клубного чемпионата мира. Соперником бразильской команды станет победитель пары «Ливерпуль» — «Монтеррей».