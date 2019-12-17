Головин — в стартовом составе «Монако» на матч 1/8 финала Кубка лиги с «Лиллем»

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Лилля» на матч 1/8 финала Кубка лиги. Встреча состоится сегодня, 17 декабря, на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. В стартовом составе «Монако» на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.



«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Марипан, Агилар, Бадиашиле, Фабрегас, Бакайоко, Головин, Кейта Бальде, Слимани, Огустен.



«Лилль»: Жардим, Пье, Сумаоро, Габриэль, Брадарич, Андре, Шека, Саншеш, Араужо, Иконе, Осимхен.



Напомним, в 1/16 финала турнира «Монако» обыграл «Марсель» со счётом 2:1. В том матче Головин вышел на поле на 13-й минуте вместо травмированного Фабрегаса. «Лилль» начнёт выступление в турнире со стадии 1/8 финала.