Головин — в стартовом составе «Монако» на матч 1/8 финала Кубка лиги с «Лиллем»
Стали известны стартовые составы «Монако» и «Лилля» на матч 1/8 финала Кубка лиги. Встреча состоится сегодня, 17 декабря, на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. В стартовом составе «Монако» на поле выйдет российский полузащитник Александр Головин.
«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Марипан, Агилар, Бадиашиле, Фабрегас, Бакайоко, Головин, Кейта Бальде, Слимани, Огустен.
«Лилль»: Жардим, Пье, Сумаоро, Габриэль, Брадарич, Андре, Шека, Саншеш, Араужо, Иконе, Осимхен.
Напомним, в 1/16 финала турнира «Монако» обыграл «Марсель» со счётом 2:1. В том матче Головин вышел на поле на 13-й минуте вместо травмированного Фабрегаса. «Лилль» начнёт выступление в турнире со стадии 1/8 финала.
Читайте также
- 17 декабря 2019
-
23:45
-
23:25
-
23:15
-
23:03
-
22:47
-
22:46
-
22:31
-
22:20
-
22:04
-
22:01
-
21:44
-
21:42
-
21:20
-
21:05
-
20:57
-
20:40
-
20:38
-
20:21
-
20:10
-
19:55
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:24
-
19:09
-
18:48
-
18:40
-
18:30
-
18:17
-
18:15
-
18:01
-
18:00
-
17:45
-
17:39
-
17:37
Партнерский контент