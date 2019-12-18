«Алавес» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу 4-го дивизиона

В матче 2-го раунда Кубка Испании «Алавес» проиграл «Хаэну» со счётом 1:3 и вылетел из турнира. Встреча состоялась в Хаэне на стадионе «Нуэва Ла Виктория».

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Альваро Гил, которому ассистировал Фран Эрнандес. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления Виктора Лагуардии. На 84-й минуте преимущество хаэнского клуба увеличил Мигель Мартин. Через две минуты разрыв в счёте сократил Пере Понс с передачи Бурги. Окончательный счёт на 90-й минуте установил Эрнандес с паса Матеоса Силвы.

Клуб «Хаэн» выступает в четвёртом по силе испанском дивизионе, занимая второе место после 17 туров. «Алавес», набрав 19 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры.