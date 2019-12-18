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«Алавес» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу 4-го дивизиона

«Алавес» вылетел из Кубка Испании, проиграв клубу 4-го дивизиона
Футбол / Англия 0

В матче 2-го раунда Кубка Испании «Алавес» проиграл «Хаэну» со счётом 1:3 и вылетел из турнира. Встреча состоялась в Хаэне на стадионе «Нуэва Ла Виктория».

Счёт был открыт на 14-й минуте. Автором забитого мяча стал Альваро Гил, которому ассистировал Фран Эрнандес. В начале второго тайма гости остались в меньшинстве из-за удаления Виктора Лагуардии. На 84-й минуте преимущество хаэнского клуба увеличил Мигель Мартин. Через две минуты разрыв в счёте сократил Пере Понс с передачи Бурги. Окончательный счёт на 90-й минуте установил Эрнандес с паса Матеоса Силвы.

Клуб «Хаэн» выступает в четвёртом по силе испанском дивизионе, занимая второе место после 17 туров. «Алавес», набрав 19 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице Примеры.

Кубок Испании. 2-й раунд
17 декабря 2019, вторник. 21:00 МСК
Хаэн
Хаэн
Окончен
3 : 1
Алавес
Витория
1:0 Ocaña Gil – 14'   2:0 Мартин – 84'   2:1 Понс – 86'   3:1 Эрнандес – 90'
Удаления: нет / Лагуардия – 52'
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