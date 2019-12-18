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«Ливерпуль» разгромно проиграл «Астон Вилле» и вылетел из Кубка английской лиги

«Ливерпуль» разгромно проиграл «Астон Вилле» и вылетел из Кубка английской лиги
Футбол / Англия 0

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Астон Виллы» Конор Хурихейн. Через 3 минуты защитник «Ливерпуля» Морган Бойс отправил мяч в собственные ворота. На 37-й минуте нападающий хозяев Жонатан Коджиа довёл счёт до разгромного. В конце первого тайма, на 45-й минуте, Коджиа оформил дубль. В компенсированное время встречи пятый гол забил форвард «Астон Виллы» Уэсли.

Напомним, на этот матч «Ливерпуль» выставил самый молодой состав в истории клуба. Причиной послужил отъезд всех опытных футболистов в Катар на матчи клубного чемпионата мира.

Таким образом, «Астон Вилла» вышла в 1/2 финала Кубка английской лиги, а «Ливерпуль» завершил выступление в турнире.

Англия - Кубок лиги. 1/4 финала
17 декабря 2019, вторник. 22:45 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
5 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Хурихейн – 14'   2:0 Бойс – 17' (автогол)   3:0 Коджиа – 37'   4:0 Коджиа – 45'   5:0 Уэсли – 90+2'
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