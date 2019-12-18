«Ливерпуль» разгромно проиграл «Астон Вилле» и вылетел из Кубка английской лиги

В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Астон Виллы» Конор Хурихейн. Через 3 минуты защитник «Ливерпуля» Морган Бойс отправил мяч в собственные ворота. На 37-й минуте нападающий хозяев Жонатан Коджиа довёл счёт до разгромного. В конце первого тайма, на 45-й минуте, Коджиа оформил дубль. В компенсированное время встречи пятый гол забил форвард «Астон Виллы» Уэсли.
Напомним, на этот матч «Ливерпуль» выставил самый молодой состав в истории клуба. Причиной послужил отъезд всех опытных футболистов в Катар на матчи клубного чемпионата мира.
Таким образом, «Астон Вилла» вышла в 1/2 финала Кубка английской лиги, а «Ливерпуль» завершил выступление в турнире.
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