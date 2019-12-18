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Тренер «Ливерпуля» — о поражении со счётом 0:5: мы играли фантастически

Тренер «Ливерпуля» — о поражении со счётом 0:5: мы играли фантастически
Футбол / Англия 0

Тренер «Ливерпуля» Нил Критчли прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала Кубка Лиги с «Астон Виллой» (0:5).

«Я считаю, что мы были великолепны. Мы играли фантастически с самого начала, у нас было несколько моментов после стартового свистка. Нам не повезло с двумя первыми пропущенными мячами. Это был невероятный вечер, и никто не хотел его окончания. Поддержка, которую мы получили, была невероятной.

Поведение игроков «Астон Виллы» было первоклассным. Дин Смит и Джон Терри пришли в нашу раздевалку после игры и пожелали нам всего наилучшего. Мы с игроками запомним это на всю оставшуюся жизнь.

Некоторые из них наших футболистов продемонстрировали, что у них есть потенциал играть за „Ливерпуль“ в Премьер-лиге. Они будут знать, что это лишь часть их путешествия в основной состав. Я испытал невероятное чувство огромной гордости», — приводит слова Критчли ВВС.

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