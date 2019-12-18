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Ф. де Йонг: Месси намного лучше, чем остальные

Ф. де Йонг: Месси намного лучше, чем остальные
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением об одноклубниках Лионеле Месси и Луисе Суаресе.

«Все знают, насколько Месси важен для нас. Совершенно не удивительно, когда он забивает три мяча за матч. Он намного лучше, чем остальные. Любая команда, которая сталкивается с Месси, всегда нервничает сильнее. На их месте я бы тоже нервничал.

Суарес проводит удивительный сезон и забивает замечательные голы. Он сделал хет-трик в прошлом сезоне в матче с «Реалом». Надеюсь, он сделает это снова в этом сезоне», — приводит слова де Йонга официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси принял участие в 11 матчах чемпионата Испании, в которых забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. На счету 32-летнего Суареса 9 голов и 3 результативные передачи.

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