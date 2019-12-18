Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Де Йонг – о «класико»: моё любимое — 5:0 на «Камп Ноу»

Де Йонг – о «класико»: моё любимое — 5:0 на «Камп Ноу»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в чемпионате Испании.

«Прошлогодний матч с «Аяксом» был особенным, но теперь это другая игра, и я в другой команде, так что всё будет по-другому. Я действительно взволнован, так как это будет мой первый «класико». Раньше, я как и все, смотрел эти матчи по телевизору и больше всего мне понравился счёт 5:0 на «Камп Ноу». Две лучшие команды мира соберутся вместе на поле. Мы постараемся доминировать в игре, как мы всегда делаем. Я не знаю, как они будут играть, но мы будем действовать так же, как и во всех остальных играх», — приводит слова Де Йонга официальный сайт «Барселоны».

Напомним, в прошлом сезоне Де Йонг, выступая за «Аякс», смог обыграть «Реал» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов со счётом 4:1 и вышел в полуфинал турнира.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».

«Барселона» объявила заявку на матч с «Реалом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019