Божович: готов работать больше и вытащить «Крылья Советов» из сложной ситуации

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал информацию о том, что он может в ближайшее время покинуть клуб.
«Заседание совета директоров будет в субботу. Там обсудим рабочие вопросы. Что касается моего будущего, всё без изменений — продолжаю работу с командой.
Мы встретились с руководством «Крыльев» в Москве. Обсуждали, каким я вижу будущее команды и её результаты. Руководство ожидает, чтобы я брал ответственность на себя. Я к этому готов. Готов работать больше и вытащить команду из сложной ситуации.
Тренер всегда отвечает за результат. Если бы я думал, что виноват, на сто процентов ушёл бы сам. Без вопросов. Но у нас новая команда, а так быстро ничего не построить, не поменять. Думаю, у этой команды всё ещё впереди. В «Крыльях» много молодых игроков, которые здорово проявили себя: Соболев, Зиньковский, Карпов, Чернов, Лысцов, Терехов. Уже этих фамилий достаточно. Надеюсь, в их успехах есть и моя заслуга.
У меня контракт составлен по законам РФ: если клуб хочет уволить меня, то должен заплатить зарплату за три месяца. А если бы я сам уходил, то тоже должен был бы заплатить за три месяца.
Но речь не о деньгах. Позиция, на которой мы находимся, — не наша. Заслуживаем большего по игре. Таблица очень плотная, и ситуация такая, что всё может очень быстро поменяться. Поэтому я и хочу продолжить работу. Считаю, игроки доверяют мне и хотят со мной работать. Так что вопрос не в деньгах, а в спортивных принципах», — приводит слова Божовича Sport24.
- 18 декабря 2019
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